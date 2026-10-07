Continuano ad alternarsi gli ospiti sul palco del 'Premio Gentleman FairPlay', nella serata evento di scena alla Scuola Militare Teuliè di Milano. L'ultimo a salire, in ordine cronologico, è stato Federico Dimarco, che ha parlato dei nuovi obiettivi dell'Inter dopo la scorsa stagione conclusa dalla squadra di Cristian Chivu con il double nazionale: "Come dico sempre, i record personali si ottengono grazie alla squadra. Se ho fatto tanti assist, è perché abbiamo attaccanti che fanno gol. Noi abbiamo la fortuna di averne quattro forti. Sono contento di aver raggiunto il record di assist. Ma questo è il passato, ora bisogna pensare al presente, a nuovi obiettivi, e a nuovi trofei", le parole dell'MVP della Serie A 2025-26.

Come stai?

"C'è stato un piccolo intoppo, questo problema al ginoccho, però ho recuperato lavorando durante la sosta. Ora vediamo di ripartire più forte".

Campionato o Champions, voi giocatori avete scelto?

"No".