"Muoversi sempre, non fermarsi mai. Da una casa a un'altra casa. In campo e fuori dal campo, sempre. Senza sosta. Per chilometri e chilometri. Con il pallone ai piedi e in testa. Solo così posso salire sempre più in alto". Sono le parole di Kristjan Asllani nel video realizzato da Inter Media House per salutare il suo arrivo a Milano.