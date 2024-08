Issiaka Kamate passa ai portoghesi dell'AVS Futebol SAD in prestito con diritto di opzione e contro-opzione. Lo ha annunciato in una nota ufficiale sul proprio sito l'Inter, proprietaria del cartellino del jolly francese classe 2004, che nella passata stagione ha totalizzato 13 gol e 7 assist in 38 presenze con la Primavera. "Sono molto felice", ha dichiarato il giocatore nel video di presentazione pubblicato sui canali del club lusitano.

