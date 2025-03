Il Real Madrid è l'unico club in Europa che ha sfondato il muro del miliardo di euro di ricavi nel 2024, escludendo le plusvalenze. Come evidenziato dal report UEFA 'The European Club Finance and Investment Landscape', i blancos comandano la speciale classifica con 1.073 milioni di euro, davanti al Manchester City (854 milioni) e al Paris Saint-Germain (808 milioni), che si posizionano sugli altri due gradini del podio.

Nella top 20 sono presenti anche tre club italiani: il Milan è tredicesimo, a quota 406 milioni di euro, appena sotto ecco l'Inter con 401 mln; la Juve è due posti sotto con 360 milioni di euro, otto in meno del Newcastle. La graduatoria:

Real Madrid – 1.073 milioni di euro (757 milioni)

Manchester City – 854 milioni (616 milioni)

Paris Saint-Germain – 808 milioni (659 milioni)

Manchester United – 771 milioni (711 milioni)

Bayern Monaco – 765 milioni (660 milioni)

Barcellona – 764 milioni (854 milioni)

Arsenal – 715 milioni (444 milioni)

Liverpool – 714 milioni (606 milioni)

Tottenham – 615 milioni (523 milioni)

Chelsea – 519 milioni (507 milioni)

Borussia Dortmund – 519 milioni (377 milioni)

Atletico Madrid – 408 milioni (365 milioni)

Milan – 406 milioni (217 milioni)

Inter – 401 milioni (374 milioni)

Newcastle – 368 milioni (200 milioni)

Juventus – 360 milioni (464 milioni)

Bayer Leverkusen – 352 milioni (222 milioni)

Aston Villa – 322 milioni (62 milioni)

West Ham – 322 milioni (219 milioni)

Marsiglia – 287 milioni (130 milioni)