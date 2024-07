Daniele Russo, assistente del ct della Turchia Vincenzo Montella, ha tessuto le lodi del capitano della squadra Hakan Calhanoglu nel corso della conferenza stampa andata in scena ieri a due giorni dal quarto di finale di Euro 2024 contro l'Olanda: "Lo conosciamo dai tempi del Milan (2017 ndr) e siamo consapevoli di che tipo di leader sia - le sue parole riportate da UEFA.com -. Non c'è bisogno di dire che è un giocatore incredibile. E' molto bravo anche a proteggere i giovani; hanno talento, ma alcune cose non sono facili in un torneo in cui si gioca ogni quattro giorni. Ringraziamo il nostro capitano per questo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!