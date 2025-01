"Lotta scudetto tra Inter e Napoli? Sì, senza dimenticare l'Atalanta che normalmente fa dei grandissimi gironi di ritorno, ma per il momento la lotta è a due", ha detto Riccardo Trevisani che dallo studio di Sportmediaset fa un'analisi del quadro della Serie A dipinto dai risultati della 21esima giornata. "C'è un Napoli che ha anche cambiato modo di interpretare le partite, ha avuto un nuovo slancio che a inizio campionato non aveva, hanno iniziato in un modo e ora è una squadra che vince le partite a basso punteggio perché spesso ha vinto 1-0, ma se la situazione è più difficile come l'Atalanta è capace di vincere anche ad alto punteggio. L'Atalanta ha giocato bene, poteva pure finire in parità ma il Napoli ha saputo segnare tre volte e non è una squadra che segna tanto, ha fatto 16 gol in meno dell'Inter, ma difende bene e ha caparbietà e da questo punto di vista spesso in Italia ha vinto la squadra che difende meglio e in questa fase della stagione la squadra che difende meglio è proprio il Napoli" ha poi aggiunto prima di focalizzarsi sull'Inter.

"L'Inter dal canto suo ha altri pregi e sono quelli che diceva Farris in conferenza (LEGGI QUI), cioè gioca meglio, è una squadra armoniosa, aperta, che è capace di fare tanti gol che fa con i centrocampisti e i suoi attaccanti: è tornato a segnare anche Lautaro dopo un periodo lunghissimo di appannamento, quasi uno switch del 2025 che lo ha riportato a quello del 2023, ha avuto un 2024 di difficoltà però tornato Lautaro, tornato Thuram l'Inter segna tanto. Cosa c'è di diverso dal Napoli? Che il Napoli dà sempre una sensazione di grande fatica nel far fare gol quella che dava l'anno scorso l'Inter. Oggi entra Esposito, che non abbiamo capito perché non fosse titolare, e fa gol in cinque minuti, ecco questa minor cattiveria dal punto di vista difensivo dell'Inter è una cosa su cui i nerazzurri devono lavorare, ma va detta anche un'altra cosa: ieri mancava Bastoni, manca da mesi Acerbi e sta giocando quasi sempre in condizioni di affanno... Senza dimenticare che anche al Napoli manca Buongiorno" ha concluso.

