Ieri Conte non ha parlato di VAR. E nemmeno qualcuno gli ha posto la domanda, nonostante qualche caso da moviola ci fosse per Napoli-Roma. Sulla diatriba a distanza tra il tecnico salentino e Marotta, a 'Pressing' è intervenuto Riccardo Trevisani. "Se l'Inter può reggere la pressione di queste polemiche? Certo che la può reggere e l'ha dimostrato l'anno scorso (quando era Allegri a stuzzicare con le battute, ndr). Il problema non si pone: l'Inter regge l'urto, ma Conte prova a parlare di qualcosa che va oltre il campo perché è abituato a vivere di pressioni. Poi capisco chi dice che il tecnico del Napoli parla a convenienza: dopo Empoli no, dopo l'Inter sì, dopo la Roma no... Però noi non possiamo andare dietro a Conte, sappiamo come funziona".

