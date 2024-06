Chiusa la parentesi con il Porto, al quale ha regalato la Coppa di Portogallo segnando il punto decisivo nei supplementari della finalissima vinta a spese dello lo Sporting Lisbona, Medhi Taremi dimostra anche con la sua Nazionale di non aver perso il vizio per il gol. Il futuro attaccante dell'Inter, infatti, ha messo a segno una tripletta nel successo per 4-2 dell'Iran su Hong Kong nella quinta giornata del girone asiatico di qualificazione al Mondiale 2026. Dopo i due rigori trasformati nel primo tempo tra 12' e 34', Taremi ha siglato il personale hat trick su azione, al 56', con un bel tiro a giro dall'interno dell'area avversaria. Del romanista Azmoun l'altra rete iraniana che ha fissato definitivamente il risultato.

Goal: Taremi | 🇭🇰 Hong Kong 1-3 Iran 🇮🇷



Mehdi Taremi hat trick!pic.twitter.com/DwASkpHKB6 — PushGoals (@PushGoals) June 6, 2024