Raggiunto sul prato di San Siro da Sky Sport, Petar Sucic commenta a caldo la pesantissima vittoria dell'Inter sulla Fiorentina e il suo primo gol in nerazzurro: "È stato veramente bello, sono molto contento di aver fatto il primo gol - ammette il croato -. Lavoro duro per questo, ma la cosa più importante oggi era vincere la partita. Sono felice per il gol, ma la vittoria è più importante".