Non solo Cuadrado. Anche Stefano Sensi non sarà del match di domani contro la Real Sociedad. Com'è noto, il centrocampista non è stato inserito in lista UEFA, ma la notizia è che non si è allenato in gruppo nella rifinitura di oggi ad Appiano Gentile alla vigilia della partita nei Paesi Baschi. Questo quanto arriva direttamente dalla Pinetina.