Archiviato il pareggio di Champions contro l'Inter, la Real Sociedad si prepara al prossimo impegno di Liga. Intervenuto in conferenza stampa a due giorni della sfida contro il Getafe, il tecnico Imanol Alguacil inquadra l'appuntamento partendo da un aggiornamento sulle condizioni fisiche di Zubimendi, Tierney e Zakharyan: "Tierney e Zubimendi non si sono allenati per gestione del carico, Zakharyan sembra che abbia l'influenza e spero che domani possa allenarsi", spiega.

"Quella con l'Inter è stata una partita completa - aggiunge -. Cosa c'è che non va se l'Inter non è riuscita a segnare un gol, soprattutto quando doveva essere aggressiva? Per me la partita è stata completa. Potevamo fare meglio dopo il cambio di modulo? Certo che sì. Penso che abbiamo giocato un'ottima partita dall'inizio alla fine, ma è il calcio e a volte alla fine si concede. Adesso giochiamo di domenica dopo aver giocato mercoledì, non è la prima volta, abbiamo anche un giorno in più per riposarci. Inoltre, la nostra partita di Champions League è domenica, non mercoledì. La nostra partita della settimana di Champions League è contro il Getafe. Se vogliamo tornare nella Champions che si giocherà l'anno prossimo, le partite che dobbiamo vincere sono partite di Liga come quella di domenica".

"Appena finita la partita di mercoledì - conclude Alguacil -, ho parlato con i giocatori della partita contro il Getafe. I giocatori hanno già cambiato il loro mood in quel momento. Forse costerà di più ai tifosi creare l'atmosfera di mercoledì in tutte le partite".