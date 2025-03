Per una volta, Antonio Cassano deve ricredersi su Simone Inzaghi, a suo dire l'uomo che ha permesso all'Inter di vincere contro il Monza: "L'Inter ha strameritato di vincere, ha giocato solo ed esclusivamente nella metà campo del Monza, che ha fatto una partita di grande orgoglio - la premessa di FantAntonio a 'Viva El Futbol' -. Sapete che attacco sempre Inzaghi, ma sul 2-0 era avvelenato e dava carica alla squadra. Entrava addirittura in campo per spronare la squadra, mi è piaciuta molto la scelta di mettere Correa al posto di Zielinski anziché inserire Frattesi. Sul 3-2 a Correa ha fatto fare la mezzala. Secondo me Inzaghi ha vinto la partita, è giusto dargli meriti".

Infine, Cassano apre una piccola parentesi per lodare Marko Arnautovic, colui che ha dato il la alla rimonta nerazzurra contro i brianzoli: "Sta facendo benissimo, è un giocatore forte e l'ho sempre detto".

