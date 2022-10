Dopo la vittoria di Firenze, l'Inter torna in campo europeo contro il Viktoria Plzen tra le mura di San Siro per l'ultimo appuntamento casalingo di questa Champions League, quantomeno nella fase a gironi. Proprio questo pomeriggio contro la squadra ceca infatti i nerazzurri si giocano il pass per gli ottavi, un match-point che Andre Onana commenta così a Inter TV. Di seguito le parole dell'estremo difensore.

Quanta voglia c’è di c’entrare questo obiettivo?

"Molto. È un partita molto importante per noi, è un match-point, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e dimostrare di essere una grande squadra con grandi giocatori. Sono sicuro che lo faremo anche questa sera in campo".