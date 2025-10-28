Non si placano le polemiche post Napoli-Inter. Intercettato sul tema arbitri in conferenza stampa, il tecnico azzurro Antonio Conte ha risposto così: "Il rigore c'era? Io penso che sia giusto che siate voi a giudicare quello che è successo - ha esordito -. Non è giusto venire qui e lamentarmi, sono passati troppi pochi giorni rispetto all'ultima partita con comportamenti diversi da parte di altri.
Rimaniamo tranquilli e fiduciosi in Rocchi e nella classe arbitrale sprerando che certe lamentele non condizionino, dipende da chi arrivino. Quando si presentano i presidenti pensano di dare un indirizzo importante. Noi non ci lamentiamo ma facciamo attenzione, non siamo scemi. Se qualcuno voleva mandare messaggi particolari, non va bene", ha concluso l'allenatore.
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
