Non c'era la punizione dalla quale è scaturito il decisivo gol di Anguissa ieri a Lecce. Accade tutto al minuto 67. quando Ndri, entrato da pochi istanti, prova ad andare a contrasto con Gilmour dopo una palla uscita dall'area leccese a seguito di un corner.

L'attaccante di Di Francesco va a vuoto nell'intervento e lo scozzese, in spaccata, riesce ad allargare la sfera, poi non controllata da Neres e terminata in fallo laterale. L'assistente Rossi non sbandiera alcunché, ma l'arbitro Collu vede un fallo e fischia punizione all'altezza del vertice alto dell'area di rigore pugliese. Da quel piazzato arriva il colpo di testa vincente di Anguissa.