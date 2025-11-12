Una sola amichevole, in Angola, poi il rientro in Italia già domenica e subito ad Appiano martedì 18 dopo il lunedì di riposo. Per Lautaro questa sosta sarà meno stressante di altre: un'ottima notizia per Chivu visto che alla ripresa c'è il derby e visto che il capitano resta l'uomo più importante della squadra.

"A differenza dei tre connazionali dell’Atletico (Molina, Julian Alvarez e Giuliano Simeone), tutti rimandati indietro dal ct Scaloni per inadempienza vaccinale, Lautaro non si è tirato indietro e ha completato tutto il ciclo di punture: erano necessarie per mettere piede in Angola, lì dove aspettano Messi come un miracolo divino al punto da pagare 12 milioni di euro per una amichevole con i campioni del mondo - puntualizza la Gazzetta -. Per forma mentis e appartenenza, Martinez non rinuncia mai all’occasione di vestire la sacra maglia Albiceleste, e pazienza se il trio di compagni atletisti rimarrà a Madrid e sarà più riposato di lui per la sfida di Champions al Metropolitano del 26, subito dopo il derby di domenica 23".

Lautaro e chi? "È chiaro che l’infortunio di Thuram abbia rimescolato le carte nel mazzo e cambiato gli equilibri: per questo, Lautaro ha passato più tempo in campo con Bonny che con l’altro pezzo della ThuLa: nel dettaglio, conteggiando la sola Serie A, sono 353 minuti assieme all’ex Parma e 285 con Thuram, a cui si aggiungono poi gli altri 215’ in compagnia di Esposito junior", si legge. La certezza di Chivu, insomma, resta il numero 10.

