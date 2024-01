Dopo i veleni e le polemiche arbitrali di questi giorni, tra campionato e Coppa Italia, l'Aia ha ufficializzato le designazioni per la 20esima giornata di Serie A, decidendo di affidare ad Antonio Rapuano la direzione di gara di Monza-Inter, in programma sabato sera all'U-Power Stadium, con fischio d'inizio alle ore 20.45. Il fischietto della sezione di Rimini si avvarrà dell'assistenza di Peretti e De Giudici, mentre in sala VAR avrà l'ausilio della coppia Aureliano-Mazzoleni. Volpi vestirà i panni del quarto ufficiale. Qui tutte le designazioni

