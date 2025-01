Dopo l'analisi in conferenza stampa, l'allenatore del Milan, Sergio Conceiçao ha risposto anche ai microfoni di Sportmediaset, presentando anche alla tv che detiene i diritti della Supercoppa, la finale da disputare domani contro l'Inter. "Sono ancora raffreddato, ma non è la cosa che conta - ha detto a proposito della sua condizione fisica, viziata dall'influenza -. La cosa importante è la partita, non abbiamo avuto tanto tempo per prepararla, ma le finali si preparano anche con la testa, abbiamo poco tempo sul campo. Abbiamo visto tanti video per prepararci ad affrontare l'Inter che è una squadra veramente esperta, con un allenatore che ha da diverso tempo e con il quale ha anche vinto. Sarà difficile per noi, ma siamo qui per essere competitivi e per vincere".

Si riparte dal secondo tempo della Juve?

"Dobbiamo essere intelligenti nell'approccio alla partita. Abbiamo avuto un giorno in meno di riposo e alcuni infortunati che sono tornati all'ultimo momento, dovremo avere una gestione intelligente".

Su Leao:

"Vediamo come va l'allenamento di pomeriggio e vedremo come sta. Non può essere al 100% perché è stato qualche giorno fuori, ma vediamo. Non voglio trovare scuse, è la realtà che abbiamo meno riposo e alcuni giocatori sono tornati da un infortunio".

Su Simone Inzaghi, compagno ai tempi della Lazio:

"Sono stati bei tempi, abbiamo vinto tanto insieme. Ora siamo in ruoli diversi, in diverse società e anche in momenti diversi".

Ti eri arrabbiato molto dopo Porto-Inter.

"Perché meritavamo noi di passare. E alla fine loro in finale meritavano di vincere la Coppa campioni secondo me".

Sulla possibilità di vincere subito un trofeo con il Milan:

"Io ci credo, sono ambizioso, abbiamo fame. Dobbiamo giocarla, dovremo essere forti su tutti i livelli per vincere contro una grande squadra come l'Inter".

