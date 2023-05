"San Siro sarà sempre il mio salotto. Lì ho vissuto i migliori anni della mia carriera. Ho sentito davvero l'amore e l'affetto dei tifosi, per cui ero convinto di poter fare qualsiasi cosa in quello stadio". A dirlo è Lothar Matthäus, che ai microfoni del quotidiano austriaco Krone Zeitung ha parlato dei suoi ricordi nei derby contro il Milan in vista della sfida di domani: "È un derby di altissimo livello, uno dei più famosi in assoluto, con una tradizione incredibile. I fan diventano pazzi. È un derby come l'Austria contro il Rapid: non vedi l'ora che arrivi. Come è cambiato rispetto ai miei tempi? Il ritmo è cambiato, la qualità la avevamo già allora. La formazione difensiva dell'Inter composta da Zenga, Bergomi e Ferri, gente che ha formato il nucleo della Nazionale italiana. Dall'altra parte Maldini, Baresi, Ancelotti o Donadoni, anche loro tutti nazionali. Inoltre, noi tre tedeschi Brehme, Klinsmann e io all'Inter e gli olandesi Gullit, Rijkaard e van Basten al Milan: quella era la crème de la crème all'epoca".

Riuscirà l'Inter ad arrivare in finale? "L'Inter mi impressiona un po' più del Milan in questo momento. La mia ex squadra è migliorata molto tatticamente, è diventata più stabile in difesa ed è quindi leggermente favorita", pronostica Matthäus.

