In casa Inter non è suonato nessun allarme dopo i tre infortuni in serie occorsi a Mehdi Taremi, Marko Arnautovic e Piotr Zielinski, problemi che vanno a colpire soprattutto il reparto avanzato che già aveva bisogno di un ritocco. "Sono cose di 2-3 settimane, non credo che la società sia preoccupata, anzi - il pensiero di Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, espresso a TMW Radio -. Oggi, tecnicamente, l'Inter ha anche una punta in più rispetto alla passata stagione perché c'è Correa che ancora non ha trovato una sistemazione. A centrocampo ha delle riserve che sono titolari. Non credo ci sia necessità di fare niente, se non operazioni futuribili, soprattutto in difesa".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!