Nel post partita di Bayern Monaco-Inter, Julian Nagelsmann ha parlato del possibile calcio di rigore non concesso in favore dell'Inter dopo un tocco di mano in area di rigore da parte di Manè: "Penso che tu possa darlo come rigore. Ma l'arbitro, che conosce le regole, ha guardato la scena per 2 minuti e mezzo e ha preso la sua decisione, poi questo è tutto". Il diretto protagonista dell'episodio, Sadio Mané, si è difeso e ha fornito la sua versione dei fatti. "Se non alzo le mani vado in ospedale, non è una penalità", le parole dell'attaccante della squadra tedesca.