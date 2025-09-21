ATALANTA-INTER 0-0

51' - Dopo uno scontro di gioco Steffanoni resta a terra e viene soccorsoi dallo staff medico dell'Atalanta.

48' - Parte forte l'Atalanta che con un paio di iniziative a sinistra mette in difficoltà soprattutto Della Mora.

11.47 - Inizia il secondo tempo con Breda al posto di Mackiewicz.

Partita assai combattuta tra Atalanta e Inter al centro sportivo Bortolotti. In linea di massimo ha prevalso l'equilibrio, con gli ospiti che hanno mantenuto di più il pallino del gioco ma con i padroni di casa che hanno creato le migliori occasioni da gol. Se il bilancio per i ragazzi di Carbone si ferma a tre tentativi di Vukoje, due di testa fuori misura e un sinistro respinto all'ultimo, la produzione offensiva dell'Atalanta tocca l'apice al 10' quando una punizione battuta male da Pinotti manda in porta tutto solo Cakolli, impreciso nel momento di battere Farronato. Il portiere poi è decisivo allungandosi sul diagonale mancino di Ramaj al minuto 39. Per adesso sono i ragazzi di Bosi che possono recriminare qualcosa di più.

45' - Duplice fischio finale da parte dell'arbitro Rossini, si chiude il primo tempo al Bortolotti.

41' - Steffanoni salva su Vukoje che calcia di sinistro da posizione ravvicinata su imbeccata di Pinotti!

39' - FARRONATO! Il portiere si allunga alla sua sinistra per mettere in corner un sinistro angolato di Ramaj!

36' - ARTESANI! Palla gol per l'esterno che prima viene murato da Mackiewicz poi ci riprova e manda a lato con il sinistro!

35' - IDDRISSOU! La punta controlla e si gira rapidamente, ma calcia altissimo dalla distanza: solo potenza per lui.

34' - Ancora Della Mora per Vukoje che ci arriva di testa ma manda altissimo!

31' - BONO! Artesani verticalizza e trova il centrocampista che controlla e calcia sul palo esterno!

30' - VUKOJE! Bel cross di Della Mora per il compagno che stacca di testa ma manda alto!

26' - Della Mora va via in fascia a Maffesoli che lo aggancia e lo stende: primo cartellino giallo della partita.

20' - Ancora Thiago Romano, spunto a destra e pallone morbido verso Iddrissou che sfiora di testa ma non indirizza verso la porta.

19' - Taglio verticale di Thiago Romano che cerca Iddrissou, ma sbaglia la misura: Anelli la fa sua.

16' - BONO! Il centrocampista si gira bene al limite dell'area ma calcia centralmente: Farronato blocca agevolmente.

12' - ZARATE! Il centrocampista calcia di sinistro dopo un batti e ribatti in area orobica ma viene murato!

10' - CAKOLLI! Clamoroso errore di Pinotti che batte male un calcio di punizione e fa partire il contropiede bergamasco, con l'attaccante che manda fuori a tu per tu con Farronato!

4' - Vukoje in ritardo su Artesani, l'arbitro Rossini si limita a richiamarlo.

2' - CAKOLLI! Colpo di testa da buona posizione con Farronato rimasto immobile, pallone a lato!

1' - Subito spunto di Artesani a destra, pallone messo in corner.

10.47 - Calcio d'inizio per l'Atalanta. Partiti!

10.46 - Minuto di silenzio per la scomparsa del giovane sciatore Matteo Franzoso.

10.44 - Squadre in campo pronte per iniziare.

Archiviato l'esordio in Youth League, l'Inter U20 di Benny Carbone si tuffa nuovamente nel campionato per cercare di tornare alla vittoria che manda addirittura dalla prima giornata e dare una sterzata alla classifica. Missione non semplice per i giovani nerazzurri, visto che la Dea è ancora imbattuta e viaggia alle spalle della capolista Genoa. Intanto, ecco le formazioni ufficiali scelte dai rispettivi allenatori:

ATALANTA: Anelli, Maffessoli, Steffanoni, Ramaj, Mencaraglia, Cakolli, Artesani, Parmiggiani, Bono, Arrigoni, Leandri. A disposizione: Sonzogni, Galafassi, Baldo, Rinaldi, Martinez, Mungari, Bilac, Michieletto, Aliprandi, Percassi, Mouisse. All. Bosi.

INTER: Farronato, Della Mora, Marello, Cerpelletti, Z. Hidalgo, Iddrissou, Pinotti, Romano, Bovio, Mackiewicz, Vukoje. A disposizione: Taho, Humanes, Mezmizi, Ballo, La Torre, Kukulis, Nenna, Breda, Williamson, Zanchetta. All. Carbone.

ARBITRO: Giacomo Rossini (sez. Torino)