Dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, l'austriaco Valentino Lazaro si presenta in conferenza stampa narrando le sue sensazioni per questa nuova avventura in granata dopo l'acquisto a titolo definitivo dall'Inter: "Sono contento di essere tornato. Conoscevo già tutti, così come lo staff, ed è stato facile. Già l'anno scorso mi sono trovato bene, la decisione di tornare è stata rapida e semplice. Lavoriamo duramente, ma mi piace. E ho tanti amici in questa squadra. Altre squadre su di me? Ho fatto il pre-campionato con l'Inter, il mio agente ha parlato con altre squadre. Ma pensavo solo al Toro, ne abbiamo parlato e poi la decisione di tornare è stata facile. Stavo bene e ho giocato tanto, poi ho avuto l'infortunio e adesso voglio tornare su quei livelli. Mi sono sempre sentito bene qui, anche quando ho parlato con il mio agente. Volevo giocare, questo è importante per me, e sono sempre stato in prestito senza sapere cosa capitava alla fine dell'anno. Per questo volevo tornare, conosco già tutti e sono contento e concentrato".

