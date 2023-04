"Questa vittoria significa tanto, significa che l'Inter c'è e che ha giocatori di qualità ma anche di carattere. E lo abbiamo dimostrato ancora". Così Lautaro Martinez a Sky subito dopo il 3-1 alla Lazio arrivato anche con una sua doppietta. "La squadra ha un nome importante e giocatori che stanno ritrovando la forma in un momento importante della stagione. Siamo su tutti gli obiettivi. La Lu-La è tornata? Stiamo tutti bene, l'importante è che diano il massimo tutti, sia chi inizia il match sia chi entra dopo".

Gol importanti anche per il Napoli... "So che Maradona ha fatto tantissimo per loro e io gli faccio i complimenti, sono stati i milgiori e han vinto per questo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!