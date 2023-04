Hakan Calhanoglu è tornato a disposizione di mister Inzaghi. Il centrocampista turco si è allenato con il resto della squadra ed è arruolabile in vista della sfida contro il Monza in programma sabato sera a San Siro. Lo stesso Calhanoglu ha festeggiato il suo rientro sui social, mentre Gosens non ha perso l'occasione per prenderlo in giro.