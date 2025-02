Dal prato dello stadio Sinigaglia di Como, Andrea Stramaccioni, opinionista di DAZN, ha espresso il suo parere sulla supersfida del Maradona tra Napoli e Inter di sabato, alla luce della sconfitta dei partenopei per mano dei lariani: "Non sarà decisiva, perché ne mancheranno tante. Ma con questo trend del Napoli sarà una partita chiave dal punto di vista psicologico. Se il Napoli non dovesse fare risultato potrebbe avere un'inerzia molto positiva per i nerazzurri, ma allo stesso tempo se il Napoli da queste quattro partite tirasse fuori la partita perfetta potrebbe riprendersi la vetta della classifica".

L'ex tecnico nerazzurro prosegue: "Il Napoli era stato bravo con una delle tante pressione del primo tempo a ritrovare il pareggio con con grinta, voglia e aggressività. Quella che poi è sparita nel secondo tempo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!