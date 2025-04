"Ci vorrà una grande Inter, determinata e organizzata. Bisognerà essere lucidi perché una squadra come il Bayern ti può sempre far soffrire. Lì bisognerà essere una squadra vera". Parola di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter raggiunto da Sky Sport prima del quarto di finale d'andata in casa del Bayern Monaco.

Su quali concetti hai battutto con i giocatori?

"Dovremo essere bravi quando avremo la palla. Il Bayern ha un'ottima gestione del pallone e fa una fase di non possesso importante, bisognerà essere puliti tecnicamente per togliere il possesso a loro".

Oggi servirà tanto sacrificio dei centrocampitsti.

"Assolutamente, ma non solo da loro. Ci vorrà da tutta la squadra, anche chi subentrerà sarà importante come sempre".

