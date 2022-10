ONANA 6,5 - Difficile premiarlo con un voto migliore perché francamente la pur volenterosa Sampdoria lo costringe solo a facili interventi e qualche uscita spericolata di suo gradimento. A fugare ogni indecisione ci pensa Pussetto, calciando quasi a botta sicura ma trovando la respinta di piede dell'estremo difensore camerunese, protetto sulla linea di porta da Dimarco. Salvataggio che vale il clean sheet.

SKRINIAR 6,5 - Giganteggia quando la Samp prova a mettere palloni alti in area, gli avversari si guardano bene dal puntarlo perché sanno già come andrà a finire. A volte sembra ci provi gusto a far sentire la sua presenza con spallate energiche e tackle ruvidi ma entro i limiti del consentito. Sbroglia con puntualità alcune situazioni insidiose nella sua area. Il manifesto della personalità

DE VRIJ 7 - Bentornato. Probabilmente gli serviva un po' di fiducia e già tornare al centro della difesa era motivo di soddisfazione. Il colpo di testa che mette subito in discesa la partita dell'Inter è un extra che offre ai suoi compagni. Mostra serenità nelle giocate, si lancia anche in dribbling e fa valere il suo tempismo negli anticipi. Caputo esce dal campo frustrato.

BASTONI 7 - "Guarda mamma, come contro la Juve!". Probabilmente, se l'avesse avuta a un tiro di schioppo, si sarebbe espresso così con la signora Bastoni dopo il lancio sensazionale per Barella che ha rievocato la lunghissima parabola contro i bianconeri nell'anno dello Scudetto. Una giocata che meritava di essere rivista e hoplà, 2-0. Basterebbe questo numero per legittimare il voto, il centrale aggiunge sicurezza e puntualità negli interventi. DAL 68' ACERBI 6 - Quello che sorprende sin dall'inizio è la corsa per accompagnare la fuga di Correa. Ci si aspetterebbe chiunque tranne lui. Non deve sudare troppo la maglia per gestire la situazione.

DUMFRIES 6,5 - L'immagine di lui dolorante a terra nel riscaldamento, soccorso da staff medico con tanto di ghiaccio spray, ha fatto preoccupare non poco. In campo però l'olandese non sembra risentirne affatto, anzi è sempre prodigo di scatti per lasciarsi alle spalle Amione. A tratti sembra un attaccante esterno per la posizione da cui parte. Sul dribbling c'è ancora da lavorare, ma la cattiveria è quella delle giornate migliori. Esce zoppicando, incrociamo le dita. DAL 79' BELLANOVA SV.

BARELLA 7,5 - Stop this Barella. Ormai da settimane il centrocampista nerazzurro, a ragione il miglior giocatore italiano del momento, è diventato imprendibile. Ennesimo marchio sul tabellino, alla faccia di quello che per lui era un limite. Troppo gustoso il lancio di Bastoni, ma guai a sottovalutare costruzione ed esecuzione, da applausi. Il resto è cosa nota: polmoni distesi per 90 minuti, dribbling, recuperi, palleggio elegante.

CALHANOGLU 6,5 - Rispetto al solito segue di più l'istinto e lascia la sua zona di competenza nelle sapienti mani di Mkhitaryan o Barella, all'occorrenza. Protagonista di diverse apprezzabili iniziative tutta tecnica, senza disdegnare la rincorsa dell'avversario. Pur essendo sempre in campo, non risente del chilometraggio e non perde mai la lucidità anche quando la Samp alza il pressing. DALL'83' ASLLANI SV.

MKHITARYAN 6,5 - Quando si accende diventa imprendibile, piccoli passi in velocità per attaccare gli spazi e farsi inseguire dagli avversari. Si prende qualche pausa nell'arco della gara, ma tatticamente non lascia nulla al caso. Prezioso quando si muove tra le linee per ricevere o liberare spazio per gli inserimenti dei compagni.