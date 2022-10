57' - Cristante stende Lautaro che si invola sulla fascia: anche in questo caso Massa si limita a fischiare il fallo senza usare i cartellini. Stesso discorso per Ibanez, che nel proseguo dell'azione abbatte Barella al limite dell'area.

30' - L'Inter trova un altro gol Dimarco e questa volta non ci sono dubbi: l'esterno nerazzurro parte in posizione regolare sull'intuizione di Barella e buca Rui Patricio.

11' - L'Inter passa in vantaggio con la rete di Dzeko, ma la Roma protesta per un fuorigioco. Il bosniaco è in leggera posizione irregolare (con il piede destro) sull'ultimo tocco da terra di Lautaro: Massa annulla il gol dopo un check con il VAR.

Per dirigere l'attesa Inter-Roma, 8^ giornata di Serie A, il designatore arbitrale ha scelto Davide Massa , fischietto della sezione di Imperia. Ad assisterlo Passeri e Costanzo con Ghersini nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR Paolo Mazzoleni, coadiuvato da Salvatore Longo.

62' - Lautaro attacca la profondità dopo la sponda di Dzeko e viene trattenuto da Mancini: punizione per l'Inter e giallo per il difensore.

65' - Lautaro se ne va nello stretto e viene abbattuto da Smalling: ammonizione per il centrale della Roma.

66' - Intervento pesante di Pellegrini su Asllani: Massa non estrae il cartellino.

70' - Skriniar interviene in maniera ruvida su Abraham: anche qui Massa tiene il cartellino nel taschino.

72' - Pestone di Asllani su Cristante: il centrocampista dell'Inter viene ammonito.

75' - Massa fischia (in ritardo) un discutibile calcio di punizione per la Roma per una trattenuta di Dzeko su Mancini e i giallorossi passano in vantaggio con Smalling, bravo a svettare sopra tutti sul piazzato di Pellegrini: dopo un check con il VAR sulla posizione di Cristante, Massa convalida il gol.

87' - Ammonizione anche per Correa causa proteste.

90' - Gosens ferma Belotti, lanciato in contropiede, con una trattenuta: giallo anche per il tedesco.

92' - Camara e Abraham stendono Barella al limite dell'area e Massa non fischia il fallo, con il centrocampista della Roma che resta a terra dopo il contrasto. Dopo aver fatto correre l'azione a lungo durante il possesso giallorosso, l'arbitro decide di interrompere il gioco quando è l'Inter a tornare in posizione offensiva. Barella non ci sta e protesta: ammonito.