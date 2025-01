Non sarà il portiere Calligaris l'unico aggregato della Primavera dell'Inter aggregato alla Prima Squadra. Oltre all'estremo difensore, ormai sempre agli ordini di Inzaghi dopo l'infortunio di Di Gennaro, domani contro l'Empoli dovrebbero allungare la panchina nerazzurra anche Giacomo De Pieri, Mattia Zanchetta e Luka Topalovic. I nomi dei tre nerazzurri, infatti, non appaiono nella distinta nerazzurra per l'imminente sfida del campionato Primavera tra l'Empoli e la squadra di Zanchetta.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!