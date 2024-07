Delusione per la Turchia di Hakan Calhanoglu, ma gioia incredibile per l'Olanda di Denzel Dumfries e Stefan De Vrij che volano in semifinale di Euro 2024. Vittoria in rimonta per la selezione Oranje, che era passata in svantaggio al 35' con gol realizzato da Akayadin. Al 70' era arrivato poi il pareggio firmato dal nerazzurro De Vrij: colpo di testa perfetto per il difensore dell'Inter che sfrutta un cross di Depay e stacca con i tempi giusti.

Alla fine è Gakpo a completare la rimonta: svarione difensivo della Turchia, che concede troppo spazio a Dumfries sulla destra. Il cross basso del difensore attraversa tutta l'area di rigore, prima della deviazione decisiva di Gakpo. Novanta minuti in campo per i due nerazzurri, sempre più trascinatori per la formazione di Ronald Koeman.