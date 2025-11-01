Finisce in parità e a reti inviolate la sfida del Maradona tra Napoli e Como. A recriminare di più però al termine dei 90 minuti è la squadra di Fabregas che nel primo tempo fallisce un calcio di rigore con Morata. Ancora una volta decisivo Milinkovic-Savic, al secondo rigore parato consecutiva dopo quello a Camarda.

Il Napoli sale così a quota 22 punti in campionato, a +1 sulla Roma e a +4 sulla coppia Inter-Milan. La squadra nerazzurra sarà impegnata a Verona, mentre Milan-Roma sarà il big match della decima giornata di campionato.