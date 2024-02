Steven Zhang e Oaktree sono vicini a chiudere un accordo per spostare la scadenza del prestito fatto dal fondo americano da maggio 2024 a una nuova data.

Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui il presidente sta lavorando insieme agli advisor Goldman Sachs e Raine Group per spostare in avanti la nuova deadline. Mancano ormai pochi dettagli alla definizione dell'accordo, senza il quale Suning avrebbe dovuto restituire circa 385 milioni di euro, considerando gli interessi al 12% sui 275 milioni avuti nel 2021.

Non verrà quindi elargito dal fondo nuovo denaro, posto che in cassa ci sono ancora 100 di quei 275 milioni ricevuti. Verranno ulteriormente alzati i tassi, ma la scadenza dovrebbe essere spostata di un paio d'anni. Nel frattempo l'Inter avrà più soldi dalla nuova Champions, gli incassi sono in crescita e ci sarà almeno una gara casalinga in più garantita in Europa, inoltre arriverà il Mondiale per club. E ci sarà anche tempo di capirne di più riguardo al futuro stadio, se sarà a Rozzano (il club ci sta lavorando) o con altre soluzioni.

Al momento, altra buona notizia, non ci sarebbe necessità di cedere un big per ragioni di bilancio: se andrà via qualcuno, i soldi incassati verranno reinvestiti.