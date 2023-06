E adesso testa alla finale di Champions. "L’Inter si allenerà alla Pinetina anche mercoledì e giovedì, quando poi nel pomeriggio partirà per Istanbul. Nonostante la disponibilità a lavorare al centro sportivo del Galatasaray, il club nerazzurro ha deciso di allenarsi giovedì ancora in casa propria, dunque svolgerà in Turchia solamente la rifinitura, venerdì, presso lo stadio Ataturk - riferisce Tuttosport -.

La gara ieri è servita a confermare una volta di più i due grandi dubbi che accompagneranno Inzaghi fino a sabato mattina: Lukaku e Brozovic". Il belga insidia Dzeko per far coppia con Lautaro, mentre il croato contende una maglia a Mkhitaryan reduce però dall'infortunio patito nel ritorno dell'Euroderby.