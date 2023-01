Tiene banco anche sui giornali il futuro di Milan Skriniar . Sul campo ha vinto il primo trofeo da capitano, anche se ad alzarlo per primo è stato Handanovic , ma come spiega Tuttosport "il futuro dello slovacco a Milano è tutt’altro che scontato, anzi".

La proposta dell'Inter è sempre la stessa, la richiesta resta più alta e "il Psg ha già fatto capire al calciatore di potergli garantire 9.2 milioni di euro per annata, non esattamente un tozzo di pane in più. C’è poi la questione delle prospettive di carriera: Skriniar a Milano diventerebbe una bandiera, seguendo la strada di Javier Zanetti, mentre a Parigi, oltre sicuramente a lottare per il titolo nazionale, punterebbe semplicemente a vincere tutto, Champions League compresa".