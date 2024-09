Andrà in scena oggi l'incontro con la sovrintendenza riguardante il vincolo sul secondo anello dello stadio Meazza, che scatterà nel 2025 al momento dei settant'anni dalla costruzione. Secondo Tuttosport, i club vogliono capire quali margini di manovra ci siano per demolire oppure lasciare solo un'impronta del secondo anello, magari grazie alle scale elicoidali.

Questo renderebbe iù facile "rifunzionalizzare" San Siro e porterebbe più spazio per il nuovo stadio. Da questo punto di vista, per esempio, come spiega il quotidiano la sovrintendenza ha deliberato sull'area ex trotto ponendo un vincolo rigido sulle scuderie e uno indiretto sulla pista. In questo modo Hines sta sviluppando un progetto per costruirci sopra.