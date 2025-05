Il difensore centrale del Liverpool Ibrahima Konaté ha espresso il suo pronostico per la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, che si disputerà tra pochi giorni. Nato e cresciuto a Parigi, Ibrahima Konaté si è sbilanciato nel momento in cui un tifoso del PSG lo ha avvicinato in aeroporto: dopo che questi lo ha definito grande tifoso della squadra di Luis Enrique, Konaté si è lasciato andare ad un sorriso e ad un messaggio di buon auspicio: "Spero che vinciate la Coppa".

Ricordiamo che il PSG ha eliminato proprio i Reds, che avevano dominato la League Phase, nel loro cammino verso Monaco di Baviera, al termine di una rocambolesca doppia sfida terminata ai calci di rigore.