La delusione per la sconfitta nel duello Scudetto con il Napoli fungerà da ulteriore propellente per l'Inter in vista della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Ne è convinto Cristiano Lucarelli che ai microfoni di Tutto Mercato Web afferma: "L'Inter già superato grandi squadre nei turni precedenti. E per esperienza personale, so che quando si subisce una delusione - come quella dello Scudetto sfumato - e si rigioca pochi giorni dopo, si può trasformare quella rabbia in energia positiva. Può essere un vantaggio".

Il Napoli è davvero la squadra più forte d’Italia, o l’Inter ha perso qualcosa nel finale?

"Penso che il Napoli abbia meritato lo Scudetto. L’Inter, sulla carta, probabilmente aveva una rosa più completa, ma il Napoli ha saputo fare meglio, è stato più continuo e ha vinto con pieno merito".

Conte è stato un valore aggiunto?

"Senza dubbio. Conte è un valore aggiunto, soprattutto quando si tratta di risollevare squadre che arrivano da stagioni difficili. Il suo apporto è stato fondamentale".