Una serata dal retrogusto amaro, ma che Luka Topalovic ricorderà indubbiamente per tutta la vita. All'80esimo minuto della gara del Sinigaglia tra Como e Inter, infatti, il centrocampista sloveno classe 2006 ha potuto fare il suo debutto in Serie A subentrando a Nicola Zalewski. Un momento importante che anche lo stesso club celebra sul proprio sito ufficiale: "Undici reti in questa stagione con la Primavera per Topalovic che sta mettendo in mostra tutte le sue qualità tecniche. Più di 10 minuti in nerazzurro e un momento personale indimenticabile".

