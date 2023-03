Se la Gazzetta dello Sport punta su Assago come area in cui potrebbe sorgere il nuovo stadio dell'Inter, secondo Tuttosport ci sarebbe un'altra ipotesi riguardo all'alternativa al nuovo San Siro valutata dai nerazzurri. "Il club mantiene la massima riservatezza, avendo firmato un accordo di non divulgazione con i proprietari. Il requisito è la vicinanza a svincolo autostradale, fermata della metropolitana e stazione ferroviaria per facilitare l’afflusso dei tifosi.