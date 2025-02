Nel 2025 Lautaro Martinez è già andato in rete 8 volte in 10 partite tra Serie A, Champions League e Supercoppa italiana. Il capitano dell'Inter è chiamato a prendersi la squadra sulle spalle soprattutto in questo momento, dopo il pareggio nel derby e il brutto ko di Firenze. E lo deve fare a suon di gol, anche se contro le big fa un po' di fatica.

Un aspetto che viene approfondito da Tuttosport, che nel suo pezzo riporta anche che - secondo alcuni media inglesi - il Toro è finito nel mirino dell'Arsenal, club che sarebbe pronto a mettere sul piatto 120 milioni di euro in estate. Finora l'argentino ha messo a segno appena due reti contro le prime nove in classifica (Napoli, Atalanta, Juventus, Fiorentina, Lazio, Milan, Bologna e Roma) nelle partite con Roma e Bologna, mentre quando ha incrociato le restanti undici avversarie sono arrivate 6 reti in 12 apparizioni.

