L' Inter è uno dei club in corsa per Tommaso Baldanzi . E sembra intenzionata a fare sul serio, visto che il giovane talento dell' Empoli porterebbe nella rosa nerazzurra quelle caratteristiche che tanto sono mancate nelle ultime stagioni: l'imprevidibilità e la capacità di saltare l'uomo nell'uno contro uno che permetterebbero allo scacchiere tattico di Inzaghi di passare anche ad un 3-4-1-2 con il trequartista.

A parlare del mirino nerazzurro puntato sul classe 2003 è l'edizione odierna di Tuttosport, che ricorda gli ottimi rapporti tra Inter ed Empoli suggellati anche dagli affari legati a Pinamonti, Asllani e Satriano. Proprio l'attaccante uruguaiano "può essere una carta importante per ammortizzare il costo di Baldanzi, assistito da Federico Pastorello a cui Piero Ausilio ha affidato la pratica legata al riscatto di Acerbi con la Lazio e con cui sta discutendo del rinnovo di De Vrij - scrive TS -. Il tutto senza dimenticare come per l’Inter sarebbe sostenibile ripetere in fotocopia, a livello di “impalcatura” dell’affare, l’operazione che ha portato Asllani a Milano (4 milioni per il prestito, 10 di obbligo di riscatto e 2 di bonus)". Nella rosa interista Baldanzi prenderebbe il posto di Correa, destinato all'addio all'Inter a prescindere da quanto accadrà a Inzaghi.

