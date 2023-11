A Salisburgo ci sono oggi in palio 12,4 milioni di euro per l'Inter. Il conto lo fa Tuttosport, considerando che il successo varrebbe la qualificazione agli ottavi di Champions League. Quindi 9,6 milioni più 2,8 per le singole vittorie nel girone. Diventerebbero quindi 28 i milioni già messi da parte per questa edizione, in attesa di capire quanto ancora potrebbero portare a casa i nerazzurri con i risultati delle ultime due partite del raggruppamento e l'eventuale primo posto, che può dare più possibilità di avere accoppiamenti non proibitivi agli ottavi e quindi prendersi anche 10,6 milioni dell'approdo ai quarti.