Ci sarà anche Steven Zhang oggi in trasferta a Bergamo per l'ultima partita dell'Inter prima della lunga sosta. Peraltro, è noto lo stretto legame tra il presidente nerazzurro e la dirigenza atalantina. "Zhang si aspetta anche di tornare da Bergamo con la vittoria che possa invertire il trend della squadra con le big e anche in trasferta - spiega Tuttosport -. La zona Champions, infatti, è un obiettivo imprescindibile per le sorti economiche della società. Come noto Zhang a fine ottobre ha redatto il bilancio ’21-22 chiuso con un passivo di 140 milioni. Durante l’assemblea dei soci ha smentito qualsiasi rumors sulla vendita della società, ma l’Inter rimane un club... sul mercato. Il dossier nerazzurro è nelle mani di due importanti banche americane (Goldman Sachs e Raine Group), ci sono stati degli interessamenti - negli Stati Uniti e in Medio Oriente -, ma nessuno si è avvicinato all’1,2 miliardi di euro richiesti da Suning. Il gruppo cinese vorrebbe trovare un socio di minoranza, ma è una caccia complicata. Piuttosto Suning ha un altro orizzonte, quello del 20 maggio 2024, ovvero quando dovrà restituire a Oaktree Capital la rata finale del finanziamento di 292 milioni (interessi compresi) ricevuto nel maggio 2021; se non lo facesse, perderebbe l’Inter proprio in favore del fondo statunitense". A tal proposito, Zhang sta valutando la possibilità di rifinanziare il prestito con Oaktree, spostando la scadenza in avanti, guadagnando tempo per capire meglio come muoversi in futuro.