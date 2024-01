Alexis Sanchez ha fatto panchina anche a Monza, "godendosi" lo spettacolo di Thuram e Martinez. Oggi Tuttosport sottolinea come lo scarso impiego certo non possa fargli piacere e in Cile fa rumore il suo minutaggio da 8 presenze (1 sola da titolare) con 158' in campo. Non aveva mai giocato così poco in Europa ad eccezione del 2019/20 in cui fece 4 mesi fuori per infortunio.

In Arabia continuano a confidare in un sì entro fine mercato, ma per ora non è arrivato e l'Inter continua a lavorare per mantenere lo stesso assetto degli attaccanti in rosa. Anche per questo Inzaghi ha parlato bene dei due "attaccanti di scorta" subito dopo la vittoria in Brianza.

In questi giorni a Sanchez tornerà in mente la Supercoppa di due anni fa vinta con un suo gol alla Juventus al 120'. In ogni caso, una volta tornato dall'Arabia, per il cileno sarà tempo di scelte e non è detto che dopo l'ottima stagione a Marsiglia dell'anno scorso non arrivino offerte tecnicamente più allettanti rispetto all'Arabia. Anche per questo non è da scartare fino al gong, scrive il quotidiano. l'ipotesi di un rientro anticipato alla base di Carboni con sei mesi d'anticipo sui programmi.