Archiviata la finale di Champions League persa contro il Manchester City, la dirigenza dell'Inter ora potrà concentrarsi sul calciomercato. Il club nerazzurro ha piena fiducia in Lukaku, nonostante i gol falliti ieri a Istanbul. Vanno però riviste le cifre al ribasso dell'affare con il Chelsea, un possibile secondo ritorno di Big Rom in nerazzurro al momento è in stand-by. Così come è tutto da decifrare il futuro di Dzeko, in scadenza di contratto: il Fenerbahçe ha presentato un'offerta più importante di quella dell'Inter dal punto di vista economico e della durata del contratto. Si attende la sua decisione: se esce, l'Inter potrebbe andare dritta su Retegui. Su Onana c'è da registrare anche l'interesse del Manchester City, come confermato dalle parole di Guardiola, oltre al forte pressing del Chelsea.

