Approfittando della pausa dei campionati, Federico Dimarco ha potuto completare il percorso di recupero dall'infortunio che gli aveva fatto saltare le ultime quattro partite dell'Inter. Stando a quanto conferma Sky Sport, il laterale italiano lavorerà in gruppo in questi giorni tornando a disposizione in tempo per la sfida di domenica contro l'Udinese. Una buona notizia per Simone Inzaghi, che però sa già di dover fare i conti con l'ennesima maledizione piovuta sulla testa di un quinto: Denzel Dumfries, complice il problema accusato a Bergamo, resterà ai box almeno per i prossimi tre impegni dei nerazzurri. Da capire se l'olandese riuscirà a recuperare per Bayern-Inter dell'8 aprile.

