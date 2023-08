È Gianluca Scamacca l'indiziato numero uno a completare il reparto offensivo di Simone Inzaghi, in attesa di capire anche quale sarà il futuro di Correa. Per l'attaccante italiano, l'Inter ha avanzato un'offerta al West Ham di 22 milioni più 3 di bonus, ma il club inglese ha alzato il muro: gli Hammers vogliono guadagnare dalla cessione dell'ex Sassuolo almeno 30 milioni, motivo per il quale i vari intermediari impegnati nella trattativa stanno lavorando per limare la distanza. A sottolinearlo è la redazione di Sky Sport che si definisce ottimista in merito alla trattativa per il centravanti romano, affare che secondo l'emittente televisiva gode di tutti i presupposti per andare in porto.

