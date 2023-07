Sono Lazar Samardzic e Yann Sommer i nomi caldi del mercato in entrata dell'Inter. Nel punto di Sky Sport viene confermata la trattativa spedita tra i nerazzurri e l'Udinese per il centrocampista: l'offerta sul piatto è di 15 milioni di euro più Giovanni Fabbian, su cui l'Inter vuole tenere il diritto di riacquisto. Va trovata la quadra e vanno sistemati gli ingaggi dei giocatori, con un accordo definitivo che i club contano di raggiungere nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda il portiere svizzero, invece, bisogna ancora attendere che il Bayern accolga un nuovo estremo difensore: l'Inter ha già l'intesa con il giocatore e non pagherà la clausola da 6 milioni, ma verserà 4 milioni di euro nelle casse dei bavaresi per assicurarsi il cartellino.

