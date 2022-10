Arrivano conferme anche da SkySport per quanto riguarda l'undici che Inzaghi sceglierà stasera per opporsi al Barcellona di Xavi e provare una difficile risalita. Cambio in porta: Onana ancora titolare in Champions. In difesa torna De Vrij per Acerbi, mentre in mediana ci sarà Calhanoglu in regia con Mkhitaryan e Barella mezzali. Darmian-Dimarco sugli esterni. In attacco, spazio al tandem argentino Lautaro-Correa, ma Dzeko spera ancora di far rifiatare il Toro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro.